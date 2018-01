Acidente de trem com legisladores americanos deixa um morto na Virgínia

WASHINGTON - Uma pessoa morreu nesta quarta-feira, 31, na colisão de um trem que transportava congressistas republicanos americanos com um caminhão de lixo no Estado da Virgínia, informou a Casa Branca, indicando que nenhum parlamentar se feriu gravemente.

"Há uma morte confirmada e um ferido em estado grave. Não há lesões sérias entre os membros do Congresso e suas equipes", indicou a porta-voz do Executivo americano, Sarah Sanders. O presidente Donald Trump foi informado sobre o incidente.

O morto e o ferido estavam no caminhão de lixo que foi atingido pelo trem, segundo o testemunho de vários políticos. Dezenas de republicanos da Câmara de Representantes e do Senado estavam no trem Amtrak que os conduzia a um retiro anual de três dias no estado de West Virginia, quando o caminhão de lixo bloqueou a linha férrea.

"O trem que transportava legisladores republicanos ao nosso retiro sofreu um acidente, mas Rebecca e eu estamos bem", escreveu o congressista do Alabama Bradley Byrne no Twitter, referindo-se a sua esposa.

Ele acrescentou que os feridos estavam sendo atendidos por médicos a bordo do trem e por seguranças. "Estamos todos bem", tuitou por sua vez o congressista do Texas Pete Sessions.

O acidente aconteceu na localidade de Crozet, perto da cidade de Charlottesville. Os congressistas se dirigiam para o complexo de Greenbrier, onde o vice-presidente Mike Pence faria um discurso esta noite. / AFP