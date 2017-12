Acidente de trem deixa 12 mortos na Índia Doze pessoas morreram neste domingo atropeladas por um trem no centro da Índia. As vítimas, a maioria estudantes universitários, desciam de um trem na estação Suji Savania quando outro veio e os arrastou. Ao que parece, eles conversavam ao descer do vagão e não perceberam que outro trem se aproximava, disse o funcionário ferroviário Birendra Singh. Outras várias pessoas ficaram feridas, disse Singh, sem informar quantas.