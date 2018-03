Acidente de trem deixa pelo menos 3 mortos na Hungria Pelo menos três pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas na colisão de dois trens de passageiros perto de Budapeste, na Hungria. Um trem de passageiros local bateu na traseira do outro, que seguia para Budapeste, vindo da cidade de Debrecen, no leste do país. O acidente ocorreu na cidade de Monorierdo. O porta-voz do Serviço de Resgates Nacional Pal Gyorfi disse que duas mulheres e um homem morreram e alguns passageiros ainda corriam risco de morte. Gyorfi disse ainda que mais vítimas fatais podiam estar nas ferragens. Não foi divulgada a causa do acidente.