Acidente de trem deixa seis mortos na Inglaterra Trem e automóvel colidiram num cruzamento entre linha férrea e rodovia, nas proximidades Ufton Nervet, 55 quilômetros a oeste de Londres. O maquinista do trem, o motorista do carro e mais quatro passageiros da composição morreram. Pelo menos onze pessoas se feriram gravemente e dezenas sofreram escoriações leves. Um policial testemunhou o acidente. Ele conta que o automóvel repentinamente parou no cruzamento, aparentemente com problemas mecânicos. Ao perceber que o trem se aproximava em alta velocidade, o policial teria tentado entrar em contato com o maquinista por uma linha telefônica de emergência - usada justamente para casos desta natureza -, mas não obteve sucesso. Com o acidente, a locomotiva e oito vagões descarrilaram. Cerca de 300 passageiros viajavam na composição. Investigadores estão analisando os possíveis problemas que teriam levado o carro a parar no cruzamento. Mais de 20 ambulâncias e 14 carros de bombeiro também realizam os trabalhos de resgate. Este é o primeiro acidente sério na malha ferroviária da Inglaterra desde 2002, quando sete pessoas morreram nas proximidades da estação Potters Bar, subúrbio de Londres. Cinco anos antes, em 1997, 59 pessoas morreram em colisão entre trens na Inglaterra.