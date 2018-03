Acidente de trem em Taiwan deixa cinco mortos e 16 feridos

Cinco passageiros morreram e 16 ficaram feridos, dez em estado grave, em um acidente ferroviário ocorrido nesta sexta-feira, 15, na estação de trem Tali, no nordeste de Taiwan. O acidente ocorreu quando duas locomotivas se chocaram com vagões de um trem que saía da estação, informou a Administração Ferroviária de Taiwan. Autoridades suspeitam que as locomotivas não respeitaram o sinal vermelho e acabaram colidindo com o trem de passageiros. O presidente da Administração Ferroviária, Chen Fong-nan, apresentou sua demissão após o acidente. Investigações preliminares indicam que a causa do acidente foi um erro humano, já que o sistema de sinalização funcionava corretamente no momento da colisão. A possibilidade de um problema mecânico, embora as locomotivas tenham passado por uma revisão há poucos dias, ainda não foi descartada. Os familiares das vítimas receberão US$ 150.000 em indenização, e as autoridades assumirão os gastos médicos de todos os feridos.