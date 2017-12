Acidente de trem faz mais de 120 feridos na Austrália No início desta terça-feira, um trem com 164 passageiros e tripulantes, que havia saído da localidade de Brisbane com destino a Cairns, no norte da Austrália, descarrilou e os vagões se chocaram contra algumas árvores, deixando mais de 120 pessoas feridas. Médicos que atenderam a ocorrência disseram que foi um milagre não ter morrido ninguém no hora do acidente. Entre os feridos pelo menos 35 sofreram lesões graves. Por pouco, alguns vagões não foram parar em uma estrada que existe perto do local.