Acidente de trem fere 800 e mata 100 na Tanzânia Um acidente entre um trem de passageiros e uma composição de carga deixou pelo menos 100 mortos e 800 feridos na Tanzânia, informou a rádio estatal. Segundo informações não confirmadas, o número de vítimas fatais pode subir para 200. De acordo com o porta-voz da Corporação Ferroviária da Tanzânia, Sukulu Sudi, pelo menos mil pessoas estavam no trem no momento do acidente, ocorrido na vila de Igandu, próxima a Mpwapwa, a 45 quilômetros de Dodoma. Segundo a emissora, 14 dos 15 vagões descarrilaram quando o trem de passageiros, provavelmente por um problema mecânico, deu marcha à ré e chocou-se com uma composição de carga que ia na mesma direção. A corporação afirmou em um comunicado que o trem estava "provavelmente fora de controle". Uma fonte da polícia de Dodoma, a capital administrativa da Tanzânia, afirmou que os freios do trem de passageiros falharam. A fonte, que pediu para não ser identificada, disse ter visto corpos sendo levados por caminhões do local do acidente. O trem estava viajando de Dar es Salaam, a capital econômica do país, a Mwanza e Kigoma, no oeste da Tanzânia.