Acidente de trem mata 10 e fere 23 na Alemanha

"O acidente foi tão forte que o trem de passageiros foi lançado fora dos trilhos", afirmou Armin Friedrich, policial responsável pelo resgate, durante coletiva de imprensa em Hordorf. O estrondo da colisão foi ouvido em Oschersleben, cerca de sete quilômetros do local do acidente.

A causa do acidente estava sob investigação, com os especialistas considerando todas as possibilidades, inclusive falha técnica e erro humano.

Cerca de 200 policiais e membros da equipe de resgate foram enviados para o local. "Ainda estamos todos sem fala e chocados pelas imagens e nível de destruição", disse Holger Hoevelmann, ministro do interior da Saxônia-Anhalt.

Dois corpos foram identificados, mas os policiais não quiseram divulgar as identidades antes de informarem os familiares. A polícia afirma que está tendo problemas na identificação das vítimas, pois a maior parte não portava documentos com eles quando o acidente ocorreu. As informações são da Associated Press.