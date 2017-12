Acidente de trem mata 27 pessoas na Indonésia Pelo menos 27 pessoas morreram depois de dois trens lotados de passageiros se chocarem na Ilha de Java , na Indonésia, informou nesta terça-feira a polícia. A imprensa local fala em 40 mortos e vários feridos. O acidente aconteceu nesta madrugada na cidade de Bredes, a aproximadamente 110 km ao leste de Jacarta. Um trem viajava em direção a cidade de Yogjacarta e o outro para a capital Jacarta quando se chocaram na estação ferroviária de Bredes. As vítimas foram levadas para os hospitais da região enquanto a polícia continua as buscas entre as ferragens dos trens na esperança de encontrar mais sobreviventes. O ministro dos Transportes, Agum Gumelar, está no local do acidente acompanhado o resgate. Abdul Madjid, que trabalha na estação ferroviária de Bredes, suspeita que um dos condutores dos trens deve ter cochilado nos controles porque um deles passou o sinal vermelho. Os dois condutores sobreviveram.