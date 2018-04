Acidente de trem mata 49 e fere 550 em Buenos Aires

O sindicato dos maquinistas denunciou que existem problemas nos sistemas de freios dos trens de Buenos Aires. "Falta investimento em manutenção no serviço ferroviário. Há meses que estamos denunciando falhas nos freios", disse um dos delegados do sindicato em entrevista às emissoras de TV. Segundo ele, o tamanho de formação do trem acidentado requer oito equipamentos de freios, mas a empresa obriga os maquinistas a sair com apenas quatro. "São freios Toshiba, importados há 40 anos e nenhuma empresa ferroviária fez investimentos para renovar esses freios", acusou o delegado

Segundo informações da agência de notícias Télam, do governo argentino, o trem fazia a linha Sarmiento e vinha da localidade de Moreno, na província de Buenos Aires, e transportava cerca de 800 passageiros. O acidente ocorreu às 8h30 da manhã (9h30 de Brasília) e as autoridades desconfiam que houve um problema nos freios do trem, o que fez com que a composição se chocasse contra uma vala de contenção.

A Télam informou que pelo menos 194 pessoas, incluídas crianças, foram levadas ao Hospital Durand e mais de 60 ao Hospital Ramos Mejía. Carlos Rosales, diretor do Hospital Durand, disse que a maioria dos internados tinha ferimentos leves e que apenas dois permanecem em situação crítica. Já no Hospital Ramos Mejía, quase todos os feridos levados têm entre 19 e 73 anos, informou um médico à Associated Press.

Bombeiros tentam retirar feridos das ferragens dos vagões. O segundo vagão da composição praticamente entrou dentro do primeiro, que se chocou contra a vala de contenção. Crescenti, diretor do Same, disse que 30 pessoas permanecem presas nas ferragens do primeiro vagão. O maquinista do trem foi hospitalizado.

"Um trem que vinha de Moreno chegou sem freios, descarrilou e se chocou contra a estação, não contra outro trem", disse a passageira Paula à rádio Mitre, segundo o jornal Clarín.

Outro passageiro, identificado como Emanuel, estava a caminho do trabalho e declarou que houve um forte impacto e que as pessoas caíram umas sobre as outras.