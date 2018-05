Acidente de trem mata pelo menos 100 Pelo menos 100 pessoas morreram e 120 ficaram feridas num acidente de trem ocorrido na República Democrática do Congo, segundo o ministro da Informação, Toussaint Tshilombo. Sete vagões descarrilaram na madrugada de quarta para quinta-feira, quando o veículo ganhava velocidade na província de Kasai Ocidental, a cerca de 770 quilômetros de Kinshasa (a capital congolesa). A ONU enviou sete helicópteros à região com médicos, enfermeiras e equipamentos para ajudar a tratar os feridos. Na noite de ontem, as equipes de resgate enviada de Kinshasa ainda procuravam vítimas em meio às ferragens.