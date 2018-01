Acidente de trem mata um e fere 90 nos EUA Um trem de passageiros da empresa estatal Amtrak descarrilou neste domingo, provocando a morte de um passageiro e deixando pelo menos 90 feridos, segundo a porta-voz da empresa, Debra Hare. O acidente foi perto de Des Moines, no Estado de Iowa, na região central dos EUA. As duas locomotivas e os 15 vagões levavam 195 viajantes e 13 tripulantes. Duas pessoas feridas socorridas pelas equipes de resgate estão em estado grave. O descarrilamento ocorreu aproximadamente uma hora após a meia-noite, a 110 quilômetros a noroeste de Des Moines. O trem estava indo de Chicago para Emeryville, na Califórnia. Segundo o coordenador de emergências da polícia de Adams County, Brian Kannas, o acidente envolveu pelo menos nove vagões e ocorreu num trecho da ferrovia localizado entre as comunidades de Brooks e Nodaway. Dois vagões ficaram atravessados nos trilhos e outro caiu num barranco, de acordo com o delegado de Adams County, Dave Brown. A causa do descarrilamento ainda não foi descoberta. As vítimas foram transportadas para seis hospitais da região, quase todas levadas por helicópteros. O difícil acesso ao local e a falta de estradas de terra ou pavimentadas impossibilitou um resgate mais rápido e eficiente, disse o chefe de polícia local, Larry Drew. Drew calculou que poderia haver outros passageiros mortos no acidente, mas Hare disse que um investigador forense confirmou a ocorrência de apenas uma morte na madrugada do domingo. Voluntários de quatro cidades e membros de brigadas de incêndio florestal de vários condados próximos estão ajudando nos esforços de resgate.