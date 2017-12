Acidente de trem na Índia mata pelo menos 19 Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 200 foram hospitalizadas hoje depois que três vagões de um trem de passageiros descarrilaram e caíram num rio no estado sulista indiano de Kerala. Segundo notícias preliminares chegando do local do acidente, 19 corpos foram resgatados do rio Kadaluni. Uma televisão local divulgou que 30 passageiros teriam se afogado, mas que o número de mortos poderia ser muito maior. Os últimos três vagões da composição caíram no rio de uma ponte de mais de 33 metros de altura entre as cidades de Parappanangadi e Kozhikode. Um dos vagões era reservado para mulheres. Três outros vagões também desacarrilaram e ficaram pendurados na ponte de mais de 365 metros de comprimento. O trem havia saído da cidade portuária de Mangalore, sudoeste do país, e dirigia-se para a cidade sulista de Madras.