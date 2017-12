Acidente de trem na Inglaterra deixa uma pessoa morta Uma mulher morreu e cinco pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trem no noroeste da Inglaterra, nesta sexta-feira. O trem de alta velocidade da empresa Virgin ia de Londres para Glasgow, na Escócia, quando oito dos nove vagões descarrilaram, segundo uma porta-voz do Serviço de Ambulância de Cumbria (região do acidente). Segundo informações da polícia, 22 pessoas foram levadas para o hospital. Os trabalhos de resgate foram dificultados pela localização remota do acidente, em uma região montanhosa. Helicópteros e especialistas em resgate em montanhas foram enviados ao local para ajudar a resgatar os 120 passageiros e tripulantes que estavam no trem, conforme informações da polícia. A causa do acidente está sendo investigada.