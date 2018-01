Acidente de trem na Sérvia mata pelo menos 39 Um trem de passageiros descarrilou e caiu num barranco hoje numa área de mata perto da capital de Montenegro, que com a Sérvia forma a União dos Estados da Sérvia e Montenegro. Pelo menos 39 pessoas morreram e 135 ficaram feridas. Acredita-se que houve falha nos freios. A tragédia não foi maior porque as árvores contiveram vários vagões, deixando-os a 40 metros da água. O Exército e helicópteros da polícia foram enviados para ajudar as equipes de resgate, que trabalhavam em meio à escuridão e aos gritos das vítimas presas nos destroços de quatro vagões que estavam no fundo do barranco. O acidente ocorreu perto de Bioce, uma aldeia a 15 quilômetros de Podgorica, logo após as 16 horas locais. O trem ia de Bijelo Polje, no noroeste, para Bar, uma cidade costeira montenegrina. "Há a possibilidade de que haja muito mais mortos", disse o ministro dos Transportes, Andrija Lompar. O presidente Filip Vujanovic e o primeiro-ministro Milo Djukanovic seguiram para o local do desastre. Os serviços médicos da república adriática de Montenegro, de 650 mil habitantes, pediram à população que doasse sangue. O juiz Zoran Radovic disse que muitos passageiros eram estudantes que haviam ido esquiar no norte. "Estava dormindo quando acordei com um grande barulho", disse Stanislava Bukovic, de 60 anos, enquanto era transportado de maca. "Senti um golpe na cabeça e perdi os sentidos." "Foi horrível, vi muitos mortos e feridos a meu redor", disse Karman Chofu, um passageiro húngaro.