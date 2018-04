Acidente de trem no norte da Itália deixa pelo menos 9 mortos

ROMA - Nove pessoas morreram nesta segunda-feira, 12, após o descarrilamento de um trem perto da cidade de Bolzano, no norte da Itália, segundo autoridades. As autoridades italianas corrigiram para nove o após o descarrilamento de hoje, perto da cidade de Bolzano, no norte do país. Inicialmente foi divulgado que o total de vítimas seria de 11. O número de feridos é de 28.

Sete das pessoas feridas estão em estado grave e foram hospitalizadas. O governador provincial de Bolzano (cuja capital tem o mesmo nome), Luis Durnwalder, disse que o número de vítimas não é final, pois "pode ainda haver alguém enterrado na lama". O acidente ocorreu entre as cidades de Laces e Castelbello, perto da cidade de Merano, cerca de 300 quilômetros ao norte de Veneza.

Um deslizamento causado por um cano de irrigação fez com que rochas e outros materiais atrapalhassem a via, provocando o acidente por volta das 9h30 (hora local). A via férrea foi inaugurada em 2005 e é considerada uma das mais modernas do país. Com informações da Dow Jones.