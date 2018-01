Acidente de trens deixa 4 mortos na Bélgica Um acidente envolvendo dois trens provocou a morte de pelo menos quatro pessoas hoje na cidade belga de Pecrot, no sudeste de Bruxelas, no centro do país, segundo a agência belga RTBF. De acordo com as primeiras informações, cerca de 12 pessoas ficaram feridas no choque entre os dois trens. As causas do acidente ainda são desconhecidas.