Acidente deixa 11 mortos e 25 feridos no Paquistão O motorista de um ônibus intermunicipal perdeu o controle sobre o veículo quando trafegava por uma estrada na região central do Paquistão em meio a uma forte chuva, causando uma colisão frontal com um caminhão, informou a polícia local. O acidente deixou pelo menos 11 mortos e 25 feridos. A colisão ocorreu nos arredores de Mandra, a cerca de 40 quilômetros de Islamabad, a capital. Os feridos foram socorridos em hospitais próximos.