Acidente deixa 13 mortos e 75 feridos na China Pelo menos 13 pessoas morreram e 75 ficaram feridas, quatro delas em estado grave, após uma batida de dois ônibus de turismo na região autônoma sulina de Guangxi. O acidente ocorreu no sábado, quando os dois veículos, que transportavam turistas de duas províncias vizinhas, colidiram em uma estrada rural depois que um deles entrou na contra mão, explicou um porta-voz do Governo local. Onze pessoas tiveram morte instantânea e outras duas perderam a vida quando as equipes de resgate tentavam reanimá-las, informou a agência estatal "Xinhua". Das 112.822 pessoas que morreram em acidentes de diferente tipo na China em 2006, 89.455 perderam a vida no trânsito, segundo números oficiais. Omau estado de conservação das estradas, a péssima sinalização e a falta de educação no trânsito são alguns dos motivos que causam esta alta taxa de acidentes.