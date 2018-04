Acidente deixa 16 mortos em rodovia da China Uma colisão entre um carro e um ônibus em uma rodovia no centro da China matou 16 pessoas e deixou dezenas feridos, informaram hoje autoridades. O ônibus seguia lotado com 35 pessoas quando se chocou na noite de ontem com um carro, em uma estrada fora da cidade de Xuchang, segundo o site da província de Henan. A polícia encontrou quatro pessoas mortas no local e outras 12 morreram mais tarde. A agência estatal Xinhua afirmou que 23 pessoas se feriram.