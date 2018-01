Acidente deixa 18 mortos na Argentina Pelo menos 18 passageiros morreram nesta terça-feira em um acidente de ônibus que também deixou outros 18 feridos, quando o veículo em que viajavam se chocou com um caminhão e se incendiou. Segundo a polícia, o acidente ocorreu nas proximidades da cidade de San Nicolás dos los Arroyos, cerca de 200 km ao norte de Buenos Aires. Os feridos estão sendo socorridos num hospital local. Entre os internados está um dos motoristas do ônibus, Rubén BolaÏos, que sofreu queimaduras graves; o outro, Rafael Franco, morreu no acidente. Um dos sobreviventes declarou à polícia que no momento do acidente a estrada estava com trânsito livre e que aparentemente o motorista havia dormido na direção. O ônibus então chocou-se contra a traseira de um caminhão, desviou-se da estrada, bateu contra um monte de terra e se incendiou. Os passageiros que sobreviveram viajavam na parte traseira do veículo.