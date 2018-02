Acidente deixa dois mortos e oito feridos em obras no metrô de Cingapura

BANGCOC - Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas depois que um andaime desabou durante a construção de uma nova estação do metrô de Cingapura, informou nesta quarta-feira, 18, a imprensa local. Os corpos das vítimas foram encontrados na futura linha "Downtown", afirma o diário digital "Channel News Asia".

As autoridades do transporte terrestre confirmaram que a estrutura de quatro metros de altura, localizada no terminal "Bugis", cedeu por volta das 6h50 locais (19h50 de Brasília). Além disso, oito trabalhadores que estavam trabalhando na parte superior da estrutura sofreram ferimentos leves e foram levados a um hospital, sendo que quatro deles já receberam alta.

Como em dezembro o metrô de Cingapura sofreu duas grandes avarias, o governo decidiu implementar uma renovação, além de construir uma nova linha para satisfazer as necessidades dos passageiros.