Acidente deixa 21 mortos na Grécia Pelo menos 21 pessoas, estudantes em sua maioria, morreram e diversas outras ficaram feridas quando o ônibus em que viajavam colidiu com um caminhão no norte da Grécia. No ônibus estavam 49 alunos e três professores que voltavam de uma excursão. O acidente ocorreu perto de Tembi, cerca de 450 quilômetros ao norte de Atenas. O ônibus foi esmagado pela carga de madeira prensada do caminhão.