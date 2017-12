Acidente deixa 21 turistas alemães feridos no Egito Pelo menos 21 turistas alemães ficaram feridos neste sábado, dois deles gravemente, quando o ônibus em que viajavam tombou em Zafarana, 240 quilômetros ao leste do Cairo, no caminho para de Hurgada. Segundo a polícia, no acidente morreu um policial egípcio que acompanhava os turistas. Além disso, cinco egípcios também ficaram feridos no acidente, cujas causas ainda estão sendo investigadas. Os dois feridos graves foram levados para o Hospital Dar Al Fouad, no Cairo, enquanto os demais foram encaminhados para diferentes centros médicos da cidade de Suez. Também hoje, 14 egípcios morreram e outros 16 ficaram feridos em uma colisão frontal entre um ônibus e um microônibus, acrescentaram as fontes. Esse segundo acidente aconteceu na cidade de Mataniya, cerca de 70 quilômetros ao sul da capital.