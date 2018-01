Acidente deixa 24 mortos no Peru Um ônibus de turismo caiu em um barranco no Peru, provocando a morte de 24 pessoas e deixando outras 17 feridas. O acidente aconteceu no domingo na zona rural de Angash, a cerca de 180 quilômetros de Lima, capital peruana. De acordo com a polícia, uma falha mecânica fez com que o motorista perdesse o controle do ônibus.