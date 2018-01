Acidente deixa 34 mortos na China Um ônibus superlotado afundou em um rio do condado de Xinhe, na China, cerca de 2.900 quilômetros distante de Pequim, provocando a morte de 34 passageiros, incluindo um turista paquistanês. Segundo a polícia, o motorista, que sobreviveu e está preso, estava cansado e foi o responsável pelo acidente. O ônibus tinha capacidade para transportar 29 pessoas, mas no momento da queda, 42 pessoas estavam dentro do veículo. A polícia ainda não sabe dizer onde estão os outros passageiros que continuam desaparecidos.