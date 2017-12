Acidente deixa 47 mortos na África do Sul Quarenta e sete pessoas morreram quando o caminhão no qual viajavam caiu em um barranco no nordeste da África do Sul, informou a polícia local nesta segunda-feira (31). Entre os mortos estavam quatro crianças. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo quando descia por uma estreita estrada de terra na noite de ontem, disse Malculm Mokomene, porta-voz da polícia. O caminhão capotou duas vezes, esmagando diversos passageiros. A maior parte das vítimas pertencia à mesma família. As pessoas viajavam para visitar os túmulos de seus ancestrais em uma fazenda nas proximidades de Roossenekal, a cerca de 200 quilômetros de Johannesburgo.