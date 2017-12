Acidente deixa dez mortos nas Filipinas Pelo menos 10 pessoas morreram e nove continuam desaparecidas, em conseqüência de um acidente com uma lancha sobrecarregada que afundou depois de se chocar contra um tronco submerso em um rio do sul das Filipinas. A embarcação de madeira se partiu ao meio por conta do choque, que aconteceu nesta sexta-feira, no Rio Grande de Mindanao, próximo ao povoado de Kabuntalán, província de Maguindanao Entre os mortos há três crianças. A lancha transportava 70 pessoas, 20 além do limite. As buscas ainda continuam no local.