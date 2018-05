Acidente deixa pelo menos 15 mortos no Cazaquistão

Pelo menos quinze pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas num acidente envolvendo um microônibus em uma estrada no noroeste do Cazaquistão, informou neste domingo, 5, o Ministério de Emergência do país centro-asiático. O acidente aconteceu na noite de sábado, 4, disse à agência de notícias russa "Interfax". Segundo o relatório preliminar da Polícia local, o microônibus, com 18 pessoas a bordo, chocou-se com outro veículo e se incendiou após sair da estrada e capotar. Quinze dos 18 ocupantes do microônibus morreram no local do acidente.