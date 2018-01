Acidente deixa pelo menos 18 mortos no México Um acidente envolvendo um ônibus de passageiros e um caminhão deixou pelo menos 18 mortos e 16 feridos em uma zona desértica do estado de Sonora, no Norte do México. O acidente aconteceu ontem na estrada que liga as cidades de Caborca e Sonoyta: o caminhão invadiu a pista de sentido contrário e bateu de frente contra o ônibus, que vinha da cidade de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. O ônibus ficou completamente destruído. Os trabalhos de resgate levaram dez horas e envolveram efetivos do Exército, da Cruz Vermelha e da Polícia Federal.