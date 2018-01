Acidente deixa pelo menos 19 mortos no Egito O choque entre um microônibus e um caminhão deixou pelo menos 19 mortos e quatro feridos este domingo, no Cairo, Egito. O acidente aconteceu na estrada que liga a capital do Egito com Assiut. Entre os mortos estão o motorista do microônibus e cinco crianças, de acordo com um policial que não quis se identificar.