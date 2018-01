Acidente deixa vítimas e causa congestionamento na Dutra Um acidente envolvendo um caminhão causou a morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas na Rodovia Presidente Dutra, nas pista sentido São Paulo-Rio de Janeiro. De acordo com informações da concessionária Novadutra, o veículo ficou atravessado na pista na altura do quilômetro 197, em Arujá, na Grande São Paulo, por volta do meio-dia deste domingo. A faixa da esquerda permanece interditada e o motorista enfrenta um 1,5 quilômetro de congestionamento.