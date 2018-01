Acidente deixou 15 feridos em terra, diz Giuliani O prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani, disse que não sabe de nenhum sobrevivente da queda do avião da American Airlines no bairro do Queens. Numa entrevista coletiva à imprensa, próximo ao local do acidente, Giuliani disse que quatro casas foram totalmente destruídas, outras quatro sofreram sérios danos e entre 12 e 14 casas sofreram algum tipo de dano. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em terra. O fogo na área da queda está contido, mas ainda não está sob controle, disse o prefeito. A cidade está em estado de alerta máximo, que vem sendo mantido desde os ataques terroristas do dia 11 de setembro. As informações são da Dow Jones.