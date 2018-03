Acidente durante vôo deixa 50 feridos Uma mudança brusca de altitude Num vôo da companhia australiana Qantas deixou 50 pessoas feridas, a maioria delas com fraturas. Pelo menos 20 foram internadas em estado grave. Segundo um passageiro, muitos bateram como a cabeça no teto. O avião, que ia de Cingapura para a capital da Austrália, fez um pedido de socorro pelo rádio e, em seguida, realizou um pouso forçado numa base aérea militar australiana. Para a polícia, a causa do acidente foi uma falha mecânica.