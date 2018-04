Acidente em estrada da China deixa 15 mortos e 25 feridos

Quinze pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em um acidente de trânsito na auto-estrada Pequim-Zhuhai, em um trecho localizado na província chinesa de Cantão, informou nesta terça-feira, 19, a agência estatal de notícias Xinhua. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira, na cidade de Chenzhou, quando um ônibus que se dirigia rumo ao norte se chocou contra um caminhão cisterna, produzindo uma explosão que atingiu outros três veículos que estavam parados devido a outro acidente. As autoridades não revelaram mais detalhes da colisão. Os feridos foram transferidos ao hospital mais próximo para receber tratamento. As estradas chinesas registram um dos piores índices de acidentes do mundo, com uma média de 10 mortos e mais de 40 feridos por hora em 2007.