Acidente em estrada mata 60 na Nigéria Pelo menos 60 pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão-tanque cheio de combustível e vários automóveis na movimentada estrada que liga Lagos a Ibadan, na Nigéria, informaram neste sábado meios de comunicação locais. Segundo testemunhas citadas pela imprensa local, o caminhão-tanque tombou na noite de sexta-feira, provocando uma explosão que atingiu vários carros. Dezenas de corpos permaneciam na beira da estrada neste sábado. A explosão do caminhão-tanque incendiou sete veículos, a maioria deles ônibus repletos de passageiros. O acidente causou um enorme congestionamento na via, que liga o centro econômico de Lagos a outros pontos importantes da Nigéria. Um funcionário do Departamento de Segurança Viária, que não soube dizer ao certo o número de vítimas, disse à Efe que uma equipe já se encontra no local do acidente. Milhares de pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito na Nigéria devido ao excesso de velocidade e à falta de manutenção dos veículos e das estradas. Matéria alterada às 12h06 para acréscimo de informações