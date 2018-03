Acidente em estrada no Paquistão mata pelo menos 25 pessoas Pelo menos 25 pessoas morreram em uma batida de frente entre um ônibus lotado e um caminhão, perto da cidade paquistanesa de Lodhran, nesta sexta-feira, informou a polícia. O ônibus saía de Lodhram quando bateu contra o caminhão que ia pelo outro lado de pista. Entre os mortos, há 20 estudantes e quatro mulheres, segundo a polícia. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. "O ônibus estava no limite de sua capacidade. Alguns estudantes estavam sentados no teto", disse o chefe da polícia de Lodhran, Khurram Ali. (Reportagem de Asim Tanveer)