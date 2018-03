Acidente em festa de estudantes deixa 11 mortos nos EUA Uma plataforma em madeira, com três andares, utilizada numa festa de estudantes, ruiu este domingo em Chicago, nos Estados Unidos, causando 11 mortes e 35 feridos, 11 deles em estado grave. A plataforma "ruiu a partir do terceiro andar e havia pessoas nos níveis inferiores, o que fez com que o nível superior se abatesse sobre elas, esmagando-as", disse uma testemunha, Ken Herzlich. Uma centena de alunos estava na festa.