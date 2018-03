Acidente em mina de carvão mata 18 pessoas na China

Um desmoronamento em uma mina de carvão matou 18 pessoas na província noroeste chinesa de Shaanxi, informou nesta quarta-feira, 2, a agência oficial Xinhua. O acidente ocorreu às 11h16 (0h16 de Brasília) de terça-feira na mina Huisen Liangshuijing, de propriedade estatal e localizada no distrito de Shenmu, cerca de 600 quilômetros ao norte de Xi'an, capital de Shaanxi, informaram fontes do Governo provincial. No momento do acidente, 28 pessoas trabalhavam no subsolo da mina, e apenas 12 conseguiram ser resgatadas, sendo que duas morreram no hospital. Os serviços de emergência iniciaram os trabalhos de resgate logo depois do desmoronamento, e os 16 trabalhadores foram encontrados mortos algumas horas depois, segundo a Xinhua. Equipes oficiais enviadas pelo governo estão coordenando a investigação das causas do incidente.