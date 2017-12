Acidente em mina de carvão mata pelo menos 100 na China Pelo menos 110 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas depois de uma explosão de gás metano ocorrida na manhã de quinta-feira em uma mina de carvão na província Heilongjiang, noroeste da China, segundo o último relatório do acidente divulgado nesta sexta-feira pelas autoridades locais. Ainda há quatro pessoas desaparecidas. Na hora do acidente, aproximadamente 139 trabalhadores estavam dentro da mina, que produz mais de um milhão de toneladas de carvão todos os anos. A tragédia, mais uma no setor de mineração na China nos últimos tempos, ocorreu em uma mina pertencente ao grupo Jixi Mining, perto da fronteira com a Rússia, a cerca de 1.300 quilômetros a nordeste de Pequim. A entidade estatal ordenou a imediata suspensão das atividades de produção em 10 minas da província de Jixi. Só em 2001, cerca de 5.000 pessoas morreram na China em acidentes desse tipo. Esse foi um dos piores acidentes em minas na China, onde o setor tem um altíssimo número de acidentes - mais de 4.500 mortos em 2001- e os poços minerários costumam operar com mínimas condições de segurança. O Governo da China fez uma campanha para melhorar a segurança no setor de mineração no ano passado, ordenando o fechamento de quase 12.000 pequenas minas de carvão no país, mas muitas delas continuaram funcionando.