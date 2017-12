Acidente em mina de carvão na China deixa 27 mortos O número de mortos numa explosão de gás metano numa mina de carvão na província chinesa de Liaoning subiu para 27 com a descoberta dos corpos de mais cinco trabalhadores, informou a agência estatal de notícias Xinhua. A explosão ocorreu às 8h15 (21h15 de terça-feira, em Brasília), a cerca de 900 metros de profundidade, na mina de Wulong, do grupo industrial mineiro de Fuxin. O acidente deixou 36 mineiros feridos, sendo que cinco estão em estado grave. Só um trabalhador saiu ileso da explosão, cujas causas ainda estão sendo investigadas. Logo depois do acidente foi confirmada a morte de pelo menos 22 mineiros. A mina, em operação desde 1957, produz anualmente dois milhões de toneladas de carvão, principal fonte de energia da China.