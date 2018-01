Acidente em mina de carvão no sudoeste da China mata 11 Onze mineiros morreram em um acidente em uma mina de carvão na província sudoeste de Sichuan, informou nesta quinta-feira a agência oficial chinesa Xinhua. O desabamento de rochas e a liberação de gás foram as causas do acidente na mina de carvão Aotian, situada no distrito de Xingwen, e que ocorreu na quarta-feira, quando 28 mineiros se encontravam no subsolo. As equipes de resgate salvaram 17 trabalhadores e nesta quinta-feira recuperaram os dois últimos cadáveres, segundo informou o Birô de Segurança Laboral de Sichuan. Entre os mineiros resgatados, nove ficaram feridos e se encontram hospitalizados. A mina tem as licenças necessárias e uma produção anual de 60 mil toneladas. As minas de carvão chinesas registram 80% das mortes do setor carvoeiro mundial, com 6 mil vítimas mortais em 2005.