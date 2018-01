Acidente em mina deixa oito trabalhadores presos na China Pelo menos oito trabalhadores ficaram presos em uma mina de ferro após um acidente na província oriental chinesa de Anhui, informou a agência estatal "Xinhua". O fato ocorreu no sábado no poço de Dalongshan, na cidade de Anqing, quando uma avalanche de rochas e água cobriu repentinamente o duto de ventilação e a saída. Os mineiros se encontram a cerca de 130 metros debaixo da terra e não se sabe com certeza "se estão vivos", explicaram fontes das equipes de resgate, que tratam agora de bombear a água do poço e limpar o lodo para poder entrar no local. O Governo municipal ordenou a todas as minas locais que detenham a produção para efetuar um controle de segurança. Mais de oito mil mineiros morrem anualmente nas minas do país, as mais perigosas do mundo. Um dos piores acidentes em poços de ferro ocorreu há dois anos, quando cerca de 60 pessoas morreram em um incêndio que tomou conta de cinco minas na província nordeste de Hebei.