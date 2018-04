Acidente em mina mata pelo menos quatro nos EUA

Pelo menos sete mineiros morreram e cerca de 20 estão desaparecidos após um acidente nesta segundaf-feira em uma mina de carvão no Estado de West Virginia, leste dos Estados Unidos.

Há relatos de que uma explosão subterrânea teria ocorrido por volta das 15 h (horário local, 22h em Brasília) na mina Upper Big Branch, a 50 quilômetros da cidade de Charleston.

Especialistas em resgate entraram na mina e equipes de emergência estão no local.

Segundo o correspondente da BBC em Washington John O'Brien, autoridades de segurança nacional estariam se dirigindo ao local para monitorar os trabalhos de resgate.

O governador do Estado de West Virginia, Joe Manchin, afirmou que conversou com o presidente Barack Obama sobre o incidente.

"Eu acabo de converser com o presidente Obama e ele prometeu disponibilizar o que for possível para nos ajudar e ficará em contato ao longo do resgate", disse Manchin em nota.

"Para sa famílias que ainda aguardam notícias de seus entes queridos, quero que saibam que estamos fazendo o possível em cooperação com autoridades nacionais e locais e com a empresa para tirar nossos mineiros de lá o mais rápido possível e da maneira mais segura", afirmou o governador.

A empresa Massey Energy, responsável pela mina, afirmou, em seu website, que a companhia tem um recorde de segurança acima da média nacional americana, com apenas três mortes nos últimos 12 anos.

No ano passado, 34 pessoas foram mortas em acidentes em minas nos Estados Unidos - o menor número desde que os registros começaram, há cerca de um século. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.