Acidente em mina na China derruba casas e mata 12 pessoas

Doze pessoas morreram após a queda de cinco casas em conseqüência da ampliação de um túnel em uma mina de carvão, na província de Shanxi, no norte da China, segundo a agência estatal Xinhua. O acidente aconteceu quando os trabalhadores da mina de Yinying ampliavam um túnel de 85 metros de comprimento que passava sob um complexo residencial. As causas do desmoronamento estão sendo investigadas. O setor do carvão na China é o mais perigoso do mundo, com 4.700 mortes em 2006.