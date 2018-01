Acidente em obra na Tailândia mata 11 pessoas

O tenente da polícia Aphiwat Gaysorn afirmou que o acidente no distrito de Bang Phli, na província de Samut Prakarn, ocorreu quando uma viga que sustentava o poço de um elevador desmoronou e caiu sobre trabalhadores que estavam construindo um espaço anexo ao hospital. Gaysorn disse que outro trabalhador ficou preso sob os escombros.

Comunicado da Universidade Mahidol, operadora do centro médico Hospital Ramathibodi, atribuiu o colapso ao afundamento do solo sob o apoio do elevador, disse o site do jornal Bangkok Post. Fonte: Associated Press.