Acidente em parque de diversões na Austrália deixa quatro mortos

SYDNEY, AUSTRÁLIA - Quatro pessoas morreram em um acidente ocorrido nesta terça-feira, 25, em uma das atrações do parque temático Dreamworld, na região turística do Gold Coast, no nordeste da Austrália.

Um mau funcionamento atirou duas das vítimas para fora de um carrinho e prendeu as duas outras em seu interior na atração chamada Thunder River Rapids Ride. "Quatro adultos tiveram suas mortes confirmadas", afirmou a Polícia de Queensland. As quatro vítimas tinham idades entre 30 e 40 anos, e não ficou claro de imediato se eram moradores locais ou turistas, segundo autoridades.

O Dreamworld afirmou em comunicado que trabalha "rapidamente para esclarecer os fatos que cercam este incidente em uma estreita colaboração com as autoridades de emergência e a polícia".

As ações da proprietária e operadora do parque, a Ardent Leisure Group, caíram 7% na última hora do pregão após o incidente, tendo apresentado pouca alteração durante a maior parte do dia.

"O Dreamworld ficará fechado até amanhã em sinal de respeito às vítimas e suas famílias", informou a Ardent em nota.

O passeio, que simula uma descida em um rio com correntezas, usa carrinhos flutuantes redondos para até seis pessoas, que podem chegar a 45 km/h. / EFE e REUTERS