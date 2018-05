Acidente em parque na Coréia do Sul mata 5

Seul - Cinco pessoas - membros da mesma família - morreram ontem e várias outras ficaram feridas num acidente com uma roda-gigante em um parque de diversões na cidade de Busan, sudoeste da Coréia do Sul. As vítimas - entre elas uma criança de 7 anos - estavam nas cabines da roda-gigante quando ocorreu uma falha de funcionamento. Duas cabines bateram e as pessoas que estavam em uma delas caíram de uma altura de 20 metros, disseram fontes da polícia à agência de notícias Yonhap. Dois membros da mesma família conseguiram se salvar agarrando-se à estrutura da roda. Um deles disse que a cabine de repente virou de cabeça para baixo e as pessoas caíram quando o vidro traseiro se soltou. A roda-gigante é uma das 30 atrações do parque itinerante The World Carnival, que estava em Hong Kong e chegou no mês passado à cidade portuária de Busan para um período de 40 dias.