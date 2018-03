Acidente em rodovia deixa 40 mortos na Índia Pelo menos 40 pessoas morreram na colisão de um ônibus e um caminhão de tintas na manhã desta terça-feira em uma rodovia a 40 km de Calcutá, no leste da Índia. Os dois veículos bateram de frente e logo depois o ônibus pegou fogo. A maioria das vítimas morreram carbonizadas. Moradores da região conseguiram resgatar 15 pessoas com vida. Segundo testemunhas, na hora do acidente, havia muita neblina na estrada, que foi bloqueada após o incidente.