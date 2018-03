Acidente em rodovia deixa pelo menos 14 mortos na Índia

NOVA DÉLHI - Pelo menos 14 pessoas morreram após um pequeno caminhão que as carregava cair. O veículo teria batido em um mureta de proteção em uma rodovia e caído em um córrego no norte da Índia.

O oficial de polícia Hem Pal Singh disse que outras 22 pessoas ficaram feridas no acidente ocorrido na manhã de sexta-feira, 5, no distrito de Etah, localizado no estado de Uttar Pradesh.

Singh afirmou ainda que as vítimas estavam voltando para a casa após participar de uma cerimônia de noivado. O motorista caiu no sono e perdeu o controle do veículo.

Cansaço de motoristas, negligência e manutenção ruim dos veículos são as causas usuais de acidentes deste tipo na Índia.

Números oficiais indicam que o país tem a maior taxa de mortes em acidentes do mundo, com mais de 110 mil vítimas fatais por ano. / AP